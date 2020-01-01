Министерство Внутренних Дел
Российской Федерации
Служим России, служим закону!
МВД в регионах phone-num
Выберите федеральный округ:
    Закрыть
    МВД В регионах:
    Карта Список
    Расширенный поиск
    Главная  →  МВД России  →  Структура Министерства  →  Главные управления  →  Главное управление по вопросам миграции  →  Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом
    ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ ПРИЕМ ОБРАЩЕНИЙ ПРИЕМ ОБРАЩЕНИЙ ПРИЕМ ОБРАЩЕНИЙ ПРИЕМ ОБРАЩЕНИЙ Противодействие экстремизму и терроризму Противодействие экстремизму и терроризму ПРАВОВОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ Государственные услуги Государственные услуги Государственные услуги Государственные услуги Вопросы миграции Вопросы миграции Вопросы миграции Вопросы миграции МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ Противодействие коррупции Противодействие коррупции Противодействие коррупции

    Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом

    ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ ПРИЕМ ОБРАЩЕНИЙ ПРИЕМ ОБРАЩЕНИЙ ПРИЕМ ОБРАЩЕНИЙ ПРИЕМ ОБРАЩЕНИЙ Противодействие экстремизму и терроризму Противодействие экстремизму и терроризму ПРАВОВОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ Государственные услуги Государственные услуги Государственные услуги Государственные услуги Вопросы миграции Вопросы миграции Вопросы миграции Вопросы миграции МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ Противодействие коррупции Противодействие коррупции Противодействие коррупции
    Ссылки на сайты органов государственной власти:
    Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации
    © 2020, МВД России
    Карта сайта Рубрикатор Термины Открытые данные Обратная связь
    Форматы предоставления документов Об использовании информации сайта

    Об использовании информации сайта

    Все материалы сайта Министерства внутренних дел Российской Федерации могут быть воспроизведены в любых средствах массовой информации, на серверах сети Интернет или на любых иных носителях без каких-либо ограничений по объему и срокам публикации.

    Это разрешение в равной степени распространяется на газеты, журналы, радиостанции, телеканалы, сайты и страницы сети Интернет. Единственным условием перепечатки и ретрансляции является ссылка на первоисточник.

    Никакого предварительного согласия на перепечатку со стороны Министерства внутренних дел Российской Федерации не требуется.